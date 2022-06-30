"Личная территория": "кровные враги"

Cпустя 16 лет Мария Зимина вернулась в отчий дом. Вот только оказалось, что там ей не рады. И вообще, квартира в подмосковном Хотьково занята. Там со своей семьей живет родной брат Марии, и места для нее нет. Родня возмущена, что все эти годы женщина где-то пропадала и не заявляла свои права на проживание в двухкомнатной квартире.

Как разделить квадратные метры? И где сейчас живет Мария? Об этом – в программе "Личная территория".