Кабмин направит деньги 30 университетам РФ для создания инженерных школ – Мишустин

В России отобрали 30 университетов, на базе которых создадут инженерные школы. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По словам премьер-министра, в конкурсе участвовали 89 вузов. Среди них были не только столичные, но вузы из самых разных российских субъектов.

Инженерные школы помогут развить инновационные производства внутри страны. Это обеспечит лучшим выпускникам интересную и перспективную работу, отметил Мишустин.

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