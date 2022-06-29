В России упал спрос на новые иномарки

Автодиллерские парковки в Подмосковье забиты машинами, которые готовы к продаже. Спрос на новые автомобили резко упал, а цены выросли. Но снижать стоимость или делать скидки автосалоны не собираются.

Что будет дальше с авторынком? И насколько хватит уже имеющихся машин? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.