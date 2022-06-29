Десятки тысяч новых иномарок оказались невостребованными из-за низкого спроса

Десятки тысяч новых иномарок простаивают на складах в Подмосковье. Спрос на машины резко упал. Люди не торопятся покупать автомобили, стоимость которых сильно поднялась в цене. А дилеры уже закупили множество иномарок по старому курсу.

Теперь вернуть цены на докризисный уровень означает продажу себе в убыток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.