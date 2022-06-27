"Личная территория": в тесноте и обиде

В тесноте и обиде живут в одной из коммуналок на Рязанском проспекте. Местные жители жалуются, что места для хранения вещей, стирки и готовки категорически не хватает. И это при том, что в квартире есть несколько помещений общего пользования.

Однако их якобы захватила одна из соседок и повесила замки на дверях. Кто распоряжается кладовками и почему другим туда вход запрещен? Об этом – в программе телеканала Москва 24.

