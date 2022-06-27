Стала известна примерная стоимость билетов на "Солнце Москвы"

Руководитель компании "Колесо обозрения "Солнце Москвы" Денис Тетерин рассказал, что на аттракционе будут взрослые, льготные и детские билеты. При этом стоимость проезда в кабине со стеклянным полом также будет отличатся. Средняя стоимость билета будет в районе 1 000 рублей.

По его словам, также будут доступны и дополнительные услуги, например, регистрация брака или "гендер-пати". Высота аттракциона составит 140 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

