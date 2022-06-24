Москва 24 в рубрике "Вертолето" загадала Гольяновский парк

Телеканал Москва 24 в рубрике "Вертолето" загадал Гольяновский парк. Быстрее всех правильный ответ дала телезрительница Наталья.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

