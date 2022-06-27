На колесе обозрения "Солнце Москвы" установили пассажирские кабины

Работы по монтажу крупнейшего в Европе колеса обозрения "Солнце Москвы" вышли на финальную стадию. Строители установили 30 пассажирских кабин, причем у каждой шестой – прозрачный пол.

О финальных работах на колесе обозрения и особенностях установки кабинок – в эфире телеканала Москва 24.