Клиенты "Велобайка" столкнулись с трудностями при завершении проката

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Клиенты московского велопраката "Велобайк" жалуются на проблему с получением уведомления о завершении проката.

"Мы реагируем на каждое ваше сообщение и уже устраняем проблему", – говорится в сообщении на официальном сайте велопроката "Велобайк".

Ранее в столичном Дептрансе рассказали, что больше 500 новых прокатных велосипедов появляется в Москве ежегодно. Так, к 2024 году велопрокатом планируется покрыть все жилые и офисные зоны в Москве.

Глава ведомства Максим Ликсутов заявил, что необходимая инфраструктура создается и развивается, чтобы стимулировать жителей чаще ездить на велосипедах.

Отмечается, что нынешний летний сезон уже десятый с момента запуска столичного велопроката. В 2013 году в городе насчитывалось 550 арендных велосипедов, сегодня их уже около семи тысяч. Число станций аренды при этом составляет 727, в этом году они появятся в новых районах Москвы и в "Сколкове".