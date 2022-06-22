Памп-трек и скейт-парк появятся в рекреационном центре "Зеленый бульвар"

Еще одна точка притяжения скоро появится около станции метро "Улица Академика Янгеля". Там оборудуют тренировочную площадку для экстремальных видов спорта.

Рядом с Битцевским парком установят памп-трек и скейт-парк. Их поделят на секции, поэтому кататься на спортивных объектах смогут и новички, и профессионалы. Пространство станет частью рекреационного центра "Зеленый бульвар".

Также на его территории появятся прогулочные маршруты. Их соединят с Ясеневской аллеей. Кроме того, будут построены площадки для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Обустроят и зону для пинг-понга. А у детей появится свое игровое пространство.

Для водителей организуют парковку. Она будет вмещать свыше 100 автомобилей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.