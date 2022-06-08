Посол РФ в США заявил, что получил письмо с призывом осудить действия президента России

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что получил письмо с предложением осудить действия президента России.
"В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом отказаться от родины, чтобы я осудил действия российского президента. <...> Мы написали письмо в Госдеп и потребовали объяснений на сей счет", – сказал он в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
По словам Антонова, если он собирается это сделать, то ему посоветовали обратиться в офис первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман.
Кроме того, добавил дипломат, у здания российского посольства в Вашингтоне начали раздавать карточки с якобы контактами ФБР и предлагают пообщаться с сотрудниками американских спецслужб.
"Подчеркну свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам", – добавил он.
Посол РФ отметил, что российско-американский политический диалог находится на беспрецедентно низком уровне. Он считает, что в настоящий момент разрушается сотрудничество даже по ряду проблем, которые представляют очевидный взаимный интерес.
Он также указал на то, что американские власти могли бы предпринять некоторые шаги, чтобы сбить волну русофобии. Посол выразил желание, чтобы администрация США попыталась снять "негативный налет" со всего, что связано с Россией.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Госдеп США пытается очернить государственный строй неугодных стран – посол РФ в Вашингтоне
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