Правила для электросамокатов готовы, для принятия остались формальности – замглавы ГИБДД

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Правила езды на электросамокатах в России уже подготовлены, сообщил РИА Новости замглавы ГИБДД РФ Олег Понарьин.

"Минтранс вместе с нами разработал соответствующее постановление правительства. Но есть определенные сложности в его продвижении, чисто формальные", – отметил Понарьин.

Ранее в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России предложили запретить несовершеннолетним ездить на электросамокатах. В свою очередь, депутат Госдумы Яна Лантратова добавила, что необходимо прописать режимы их эксплуатации, определить возможности, правила и скорость передвижения.

Отмечается, что на данный момент уже существует два варианта поправок в ПДД, регламентирующих использование электросамокатов. Оба были анонсированы в 2021 году, но ни один из них так и не был реализован, поясняется в материале.

Также сенатор Александр Башкин заявил, что на агрегаторов доставки нужно возложить обязанность по ограничению максимально возможной скорости курьеров на велосипедах и электросамокатах. Он уверен, что такая мера и обязательное обучение курьеров правилам ПДД позволят повысить безопасность граждан в крупных городах России.

В свою очередь, заместитель мэра Максим Ликсутов заявил, что возможность устанавливать специальные зоны скоростного режима для электросамокатов появится в Москве в 2022 году.

Заммэра напомнил о необходимости соблюдать уже действующие правила дорожного движения для водителей самокатов и велосипедов. Речь идет в том числе о правильном переходе через проезжую часть, ведя индивидуальный транспорт рядом с собой.

