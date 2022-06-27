"Это наш город": работы по замене дорожного покрытия начались на Кремлевском кольце

К началу осенне-зимнего периода на Кремлевском кольце обновят асфальтобетонное покрытие. Асфальт меняют на участках, где образовалась колейность.

Работы уже завершены на Славянской площади и Китайгородском проезде. В данный момент занимаются Лубянской и Новой площадями, меняют покрытие в Лубянском проезде, на улицах Варварка и Москворецкая и площади Ильинских ворот.

Затем отремонтируют Боровицкую и Театральную площади, улицы Моховая и Охотный Ряд.