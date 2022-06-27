Лоси прогулялись по Северо-Восточной хорде

Видео: Москва 24

Очевидцы заметили двух лосей ранним утром на Северо-Восточной хорде. Кадры прогулки сохатых появились в распоряжении Москвы 24.

Внимательные водители вовремя остановились и дождались, пока животные уйдут с проезжей части. Однако лоси спокойно прогуливались по дороге и не спешили уходить.

Это не первый случай, когда животные выходят на проезжую часть: ранее автоинспекторы на северо-западе Москвы помогли перебраться через дорогу утиной семье. На кадрах ролика видно, как инспекторы уводят утку и утят с проезжей части. Движение транспорта в этот момент было приостановлено. После инспекторы помогли утиному семейству перейти с обочины в траву.