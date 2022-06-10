Утки напали на москвича, который хотел помочь утятам.

Проезжая на машине, мужчина увидел, что птенцы не могли запрыгнуть на бордюр. Он подошел поближе, однако птицы атаковали его.

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