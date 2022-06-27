Работы по монтажу колеса обозрения "Солнце Москвы" вышли на финальную стадию

Работы по монтажу крупнейшего в Европе колеса обозрения "Солнце Москвы" вышли на финальную стадию. Сейчас там устанавливают кабинки. Всего их будет 30 штук, причем у каждой шестой – прозрачный пол.

На сайте "Солнца Москвы" написано, что в кабинках можно будет устроить фотосессию или провести регистрацию брака. Подробнее о том, когда запустят колесо, – в эфире телеканала Москва 24.