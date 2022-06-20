"Торги Москвы": кафе и рестораны в помещениях от города

С приходом летнего сезона москвичи и гости столицы активно потянулись в кафе и рестораны. Городские власти фиксируют как рост посещаемости заведений общепита, так и увеличение их оборота. Например, в мае выручка московских кафе и ресторанов достигла 43 миллиардов рублей. Это на 16% больше, чем в феврале 2022 года. Из всех сфер столичного бизнеса именно рестораторы сейчас являются одними из самых активных игроков.

Как подобрать помещение под открытие кафе или ресторана? В каких помещениях оптимально открывать точки общепита, а в каких это сделать не получится? Какие варианты есть у города? Об этом – в программе "Торги Москвы".