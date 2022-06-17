Льготная ипотека под 7% годовых может заработать уже на следующей неделе – Минстрой

Программа льготной ипотеки под 7% годовых может заработать уже на следующей неделе, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ РФ. О необходимости снизить ставку сегодня на Петербургском экономическом форуме заявил Владимир Путин.

Пленарная сессия с участием президента длилась почти четыре часа. Глава государства ответил на вопросы и озвучил ряд важных для страны предложений.

О чем говорили на ПМЭФ и какие еще соглашения были подписаны? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

