"Торги Москвы": гостиницу "Марко Поло" продали на торгах в столице

В столице прошел аукцион по продаже пятиэтажного здания гостиницы "Марко Поло" на Патриарших прудах. За лот боролись пять инвесторов, в ходе торгов они сделали более 100 шагов на повышение.

В итоге начальная стоимость объекта увеличилась более чем на 605 – победитель отдал за гостиницу 2,7 миллиарда рублей. Новый владелец получит фактически готовое бизнес-решение: полностью оборудованный и обустроенный отель в историческом здании с уникальной локацией. Об этом – в программе "Торги Москвы".