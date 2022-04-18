"Торги Москвы": продажа и аренда лотов в ЦАО

На аукцион выставили почти три десятка лотов в центре столицы. Можно купить, например, историческую гостиницу или арендовать помещение в двух шагах от Кремля.

Сколько это все стоит? И на какую прибыль могут рассчитывать бизнесмены? Подробнее – в программе "Торги Москвы".