Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро опустился до 82 рублей впервые с 8 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

По состоянию на 14:35 по московскому времени курс европейской валюты снизился на 4,14%, до 81,81 рубля. К 14:39 евро ускорил снижение до 81,6 рубля (-4,33%).

Курс доллара при этом упал на 1,11% до 79,1 рубля.

15 апреля американская валюта завершила торги у отметки 80 рублей. Курс евро был чуть выше 85 рублей. При этом изначально курс доллара установился на уровне 81,29 рубля, а евро достиг отметки 88 рублей.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович оценил ситуацию с курсами доллара и евро, отметив, что сейчас они фактически регулируются на уровне Центробанка России. Эксперт выразил мнение, что доллар до сентябрьских торгов, назначенных ЦБ, будет держаться в интервале 78–83 рублей. Евро будет следовать той же тенденции к снижению, поскольку обе валюты придерживаются почти постоянного соотношения.