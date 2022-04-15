Доллар подорожал почти на 4 рубля

Доллар за последнюю рабочую неделю подорожал почти на 4 рубля. А евро прибавил 2,5. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Торги 15 апреля американская валюта завершила у отметки 80 рублей. Евро чуть выше 85. При этом совсем скоро российские банки снова смогут продавать гражданам наличную иностранную валюту. Это заявление прокомментировал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.