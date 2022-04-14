Собянин рассказал о сервисе подбора альтернативных поставщиков продукции

19:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин рассказал, что сервис подбора альтернативных поставщиков продукции помогает предприятиям Москвы с логистикой и поиском новых партнеров.
По его словам, это особенно востребовано в условиях санкционного давления.
"Кроме финансовых мер поддержки, таких как льготные кредиты, отсрочки по платежам и субсидии, предприятия могут обратиться в правительство Москвы за помощью в поиске альтернативных поставщиков. Мы уже помогаем 49 компаниям в поиске необходимой продукции", – написал мэр в своем телеграм-канале.
Сервис также помогает рассказать о своих товарах для импортозамещения, получить консультацию по работе с "Банком технологий" для подбора решения для модернизации производства.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что у столичных предприятий уже есть опыт работы в режиме закрытых границ и ограничения в поставках.
"Мы проанализировали успешные кейсы лидеров отрасли, которые в период коронавируса смогли быстро найти отечественные аналоги зарубежной продукции. Чтобы сэкономить время промышленных предприятий, город создал сервис по подбору импортозамещающих комплектующих и сырья. Компании могут обратиться на горячую линию поддержки промышленности или зайти на сайт "Агентства промышленного развития" и оставить заявку на подбор", – подчеркнул он.
По словам Ефимова, уже поступило 112 обращений. 49 предприятий попросили помочь найти ту или и иную продукцию, а 63 решили зарегистрироваться в реестре альтернативных поставщиков. Заммэра подчеркнул, что благодаря новой мере поддержки удастся восстановить разорванные логистические цепочки и наладить межрегиональную кооперацию.
Ранее Собянин сообщил о выделении 10 миллиардов рублей на льготные кредиты для застройщиков коммерческой недвижимости в столице. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства уже начал принимать заявки на льготные кредиты от компаний, занимающихся строительством нежилой недвижимости.
Собянин одобрил программу льготного онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: