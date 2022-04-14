Собянин рассказал о сервисе подбора альтернативных поставщиков продукции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин рассказал, что сервис подбора альтернативных поставщиков продукции помогает предприятиям Москвы с логистикой и поиском новых партнеров.

По его словам, это особенно востребовано в условиях санкционного давления.

"Кроме финансовых мер поддержки, таких как льготные кредиты, отсрочки по платежам и субсидии, предприятия могут обратиться в правительство Москвы за помощью в поиске альтернативных поставщиков. Мы уже помогаем 49 компаниям в поиске необходимой продукции", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Сервис также помогает рассказать о своих товарах для импортозамещения, получить консультацию по работе с "Банком технологий" для подбора решения для модернизации производства.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что у столичных предприятий уже есть опыт работы в режиме закрытых границ и ограничения в поставках.

"Мы проанализировали успешные кейсы лидеров отрасли, которые в период коронавируса смогли быстро найти отечественные аналоги зарубежной продукции. Чтобы сэкономить время промышленных предприятий, город создал сервис по подбору импортозамещающих комплектующих и сырья. Компании могут обратиться на горячую линию поддержки промышленности или зайти на сайт "Агентства промышленного развития" и оставить заявку на подбор", – подчеркнул он.

По словам Ефимова, уже поступило 112 обращений. 49 предприятий попросили помочь найти ту или и иную продукцию, а 63 решили зарегистрироваться в реестре альтернативных поставщиков. Заммэра подчеркнул, что благодаря новой мере поддержки удастся восстановить разорванные логистические цепочки и наладить межрегиональную кооперацию.

Ранее Собянин сообщил о выделении 10 миллиардов рублей на льготные кредиты для застройщиков коммерческой недвижимости в столице. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства уже начал принимать заявки на льготные кредиты от компаний, занимающихся строительством нежилой недвижимости.

