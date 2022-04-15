ЦБ предложил рассчитывать ремонт по ОСАГО на основе цен аналоговых запчастей

Центробанк России предложил по-новому рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО. Вместо цены оригинальных запчастей предлагается учитывать цены аналогов. Речь идет об автомобильных брендах из недружественных стран.

Регулятор считает, что такую меру надо ввести из-за неопределенности с поставками комплектующих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.