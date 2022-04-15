В Минпромторге заявили о снижении цен в России

В России снижаются цены на продукты и бытовые товары. Об этом заявили в Минпромторге. Москвичи отмечают, что дешевле стали овощи и некоторые фрукты. Спрос на них резко упал после мартовского ажиотажа.

Российские ритейлеры уже тоже начали снижать цены на товары и даже возвращать акции. Из-за того, что курс стабилизировался, ряд компаний попросил обновить стоимость товаров, чтобы сделать их еще более доступными для покупателей.

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