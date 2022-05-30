В Москве увеличился выпуск ювелирных изделий и бижутерии

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Московские предприятия выпускают различные виды изделий из драгоценных материалов, а также бижутерию, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, по итогам первого квартала 2022 года столичное производство ювелирных украшений и бижутерии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 41%. В Москве таким производством занимаются 80 предприятий, 6 из которых – средние и крупные.

Они используют различные металлы и камни – золото, серебро, платину, алмазы, изумруды, жемчуг, а также недрагоценные и полудрагоценные материалы. Объем таких украшений увеличился в столице на 18,8% по сравнению с показателем 2021 года и на 60% – по сравнению с 2020 годом, – до 10,6 миллиарда рублей.

Всего в первом квартале текущего года в столице выпустили 204 тысячи золотых украшений. Это на 11,8% больше, чем в январе – марте 2021 года. Бижутерии в Москве произвели в первом квартале на 36,7 миллиона рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, среди крупных столичных производителей – ювелирный завод "Эстет". Компания создает как украшения сегмента масс-маркет, так и дизайнерские изделия премиум-класса. Благодаря собственным производственным мощностям и закупкам сырья от отечественных поставщиков предприятие сумело избежать влияния санкций.

Для промышленных предприятий города действует широкий перечень антикризисных мер поддержки, чтобы они могли наращивать объемы производства. Компании могут обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, чтобы получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

Благодаря этому инструменту предприятия могут получить средства по ставке значительно ниже банковской и направить их на выплату зарплат и закупку материалов. В марте Сергей Собянин распорядился направить в фонд 10 миллиардов рублей на эти цели.

Столичные предприятия также могут подать в фонд заявку на льготный кредит на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения.

Ранее Ефимов рассказал, что столичные предприятия за первый квартал текущего года произвели лекарства и медицинские изделия на 69,9 миллиарда рублей, что на 5,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. По его словам, в первом квартале столичные производители медоборудования направили заказчикам товаров на 3,7 миллиарда рублей. Это на 45,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 72% больше, чем за первые три месяца 2020 года.

