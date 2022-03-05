Ювелирный дом Cartier приостановил деятельность в РФ и на Украине

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Ювелирный дом Cartier объявил о временной приостановке деятельности в России и на Украине. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Учитывая текущий глобальный контекст, мы с сожалением прекращаем нашу деятельность", – говорится в сообщении.

В компании указали, что обеспечивают своим сотрудникам на местах всю необходимую финансовую и материально-техническую поддержку.

Ранее продажи своей продукции приостановила ювелирная компания Swarovski. Граждане России теперь не могут оформить заказ в интернет-магазине. Такое же решение приняли представители Hermes. Бутики компании в Москве закроются 5 марта.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.