Москва 24 в рубрике "Вертолето" загадала Братиславский парк

Телеканал Москва 24 в рубрике "Вертолето" загадал Братиславский парк. Быстрее всех правильный ответ дала телезрительница Ирина.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.