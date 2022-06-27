Десятки сотрудников IKEA выстроились в очередь на распродаже остатков товаров компании в России. В магазине в Химках бывшие сотрудники сбивали своих экс-коллег с ног в попытке забрать понравившуюся вещь.

При этом распродажа для обычных покупателей должна начаться 1 июля в онлайн-режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

