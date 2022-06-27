Путин подписал указ об объявлении 2023 года Годом педагога и наставника в РФ

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Владимир Путин подписал указ об объявлении 2023 года Годом педагога и наставника в России.

"В целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность, постановляю провести в 2023 году в Российской Федерации Год педагога и наставника", – говорится в документе.

Также глава РФ дал поручение кабмину за три месяца создать организационный комитет по проведению в стране Года педагога и наставника и утвердить его состав. Кроме того, согласно указу президента, правительству необходимо разработать и утвердить план мероприятий по проведению Года педагога и наставника.

Указ главы государства об объявлении следующего года Годом педагога и наставника в России вступает в силу со дня его подписания, с 27 июня.

Ранее глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выступил с инициативой поднять зарплаты педагогам на 25% для повышения престижа профессии.

Сергеев подчеркнул, что педагоги играют очень большую роль в подготовке кадров для науки и проблема, наблюдающаяся в РФ, состоит в том, что учитель не самая престижная профессия. Хотя, как обратил внимание эксперт, во времена Советского Союза была обратная ситуация.

В ГД до этого внесли законопроект о снижении бюрократической нагрузки на учителей. Уточняется, что документом предполагается утвердить перечень учебно-методических и других документов, подготовка которых входит в обязанности педагогов. При этом работу с документацией за пределами этого списка возлагать на учителей будет запрещено.

