"Личная территория": битва наследников

Вот уже несколько месяцев Илья не может попасть домой. Он хозяин одной четвертой доли в двушке, а собственники остальной части помещения – его близкие родственники.

Они не пускают Илью, не хотят жить с ним под одной крышей. Обвиняют молодого человека в том, что он создает им невыносимые условия, хочет выжить из доставшейся по наследству квартиры. Но другого жилья у Ильи нет. Об этом – в программе телеканала Москва 24.

