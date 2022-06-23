"Личная территория": "отцовское право"

Алексей и Ирина борются за сына. Он живет с мамой и практически не общается с отцом. Тот возмущен, что нарушаются его права. Более того, бывшая жена лишает и сына отцовской любви. Она якобы настраивает 9-летнего Тимофея против папы.

Дело дошло до того, что мальчик даже захотел поменять отчество. Но у Ирины свои аргументы. Якобы Алексей помнит только о своих правах, но забывает об обязанностях. Содержание ребенка, по словам женщины, лежит только на ее плечах.

Об этом – в программе "Личная территория".