Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 23 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 23...25 градусов, по области – 20...25 градусов. Ветер северо-восточный 5–10 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о сильном ультрафиолетовом излучении в городе, начиная с 24 июня. По его словам, москвичи рискуют обгореть или получить большую дозу излучения.

Синоптик рекомендовал избегать открытого воздействия солнечных лучей с 11 до 20 часов, предохраняя кожу и слизистую глаз. По его словам, ультрафиолетовое излучение оказывает чрезвычайно губительное воздействие на организм.

