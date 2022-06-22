"Личная территория": "украли ребенка"

Бывший муж украл у Анны 10-летнего сына. Женщина в шоке, она не может даже увидеться со Степой. Но его отец уверяет, что мальчик сам сбежал от матери и хочет жить с папой, который, по его мнению, имеет полное право на воспитание ребенка.

Только суд решил, что Степан должен жить с мамой и мнение мальчика не учел. Ведь на него оказывает сильное влияние отец. Об этом – в программе "Личная территория".