Ракова заявила о переходе Москвы к ценностно-ориентированному здравоохранению

Формирование клиентских путей для пациентов с онкологическими заболеваниями – приоритет для столичного правительства. Работа в этом направлении сейчас ведется. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, когда у человека есть подозрение на онкозаболевание, он должен знать, куда обращаться, какие обследования проходить, как получить всю нужную помощь, в какие сроки должен укладываться тот или иной шаг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.