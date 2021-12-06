Сайт Мосэнергосбыта упростил авторизацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

На сайте Мосэнергосбыта стала доступна авторизация с помощью учетной записи на портале mos.ru. Об этом рассказал замглавы столичного департамента информационных технологий Владислав Шишмарев.

"Городу важно, чтобы москвичи имели возможность пользоваться нужными цифровыми услугами и сервисами в любом месте, в любое время и в том формате, который им удобен и привычен. Возможность авторизации через единую городскую учетную запись Mos ID делает получение услуг онлайн еще более удобным и простым не только на портале mos.ru, но и на других интернет-ресурсах", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Ранее стало известно, что пополнить транспортную карту "Тройка" теперь возможно через мобильное приложение "Госуслуги Москвы".

Пассажиры могут положить на счет сумму от 100 рублей, а для активации платежа потребуется приложить карту к желтому валидатору на любой станции метро.

