Приемная кампания началась в московских колледжах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила о начала приемной кампании в столичных колледжах.

"С сегодняшнего дня стартует приемная кампания в колледжи на следующий учебный год. <…> В наших колледжах доступно более 200 профессий и специальностей", – рассказала представитель мэрии.

Ракова отметила, что в городских колледжах идет набор на более чем 20 тысяч бюджетных мест.

Отдельно заммэра упомянула опыт приемной кампании 2021 года. Тогда заявления на поступление направили порядка 200 тысяч человек. Такой интерес Ракова объясняет практическими возможностями колледжей и техникумов.

Поступление в колледжи Москвы возможно в онлайн-формате. Для этого достаточно до 15 августа направить заявку через портал mos.ru, выбрав в разделе "Образование" каталога услуг категорию "Запись в колледж". В случае если специальность требует от поступающего определенных творческих способностей, физических или психологических качеств, срок подачи заявки сокращается до 10 августа.

Накануне, 20 июня, стартовала приемная кампания в вузах России. Подать документы на зачисление можно лично, по почте, на официальных сайтах образовательных учреждений или же через суперсервис "Поступление в вуз онлайн".

