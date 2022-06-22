Путин почтил память погибших у Могилы Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Владимир Путин почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны в День памяти и скорби. Об этом сообщает "Интерфакс".
Глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Традиционная церемония состоялась в Александровском саду.
Солдаты роты Почетного караула установили венок с лентой в цветах триколора с золотой надписью "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации". Затем цветы к мемориалу возложили другие участники церемонии.
Ранее Сергей Собянин направил послание ветеранам ВОВ. Мэр подчеркнул, что 22 июня в РФ вспоминают погибших бойцов, сражавшихся с фашизмом, а также замученных в концлагерях. Они, напомнил Собянин, отдали свои жизни за страну и ради будущих поколений.
Также ко Дню памяти и скорби в Москве провели акцию "Линия памяти". В "Музеоне" зажгли 1 418 свечей, которые будут гореть до полуночи 23 июня.
22 июня – День памяти и скорби, который был включен в перечень памятных дат указом президента РФ от 25 октября 2007 года.
На рассвете 22 июня 1941 нацистская Германия без объявления войны напала на СССР. Уже в первый день войны погибли тысячи военных и мирных жителей, было уничтожено более тысячи единиц техники и орудий.
Тысячи свечей зажгли в память о героях Великой Отечественной войны
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