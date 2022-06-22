Память погибших в ВОВ почтили в Александровском саду

В Александровском саду почтили память жертв Великой Отечественной войны. В 04:00, спустя ровно 81 год после нападения фашистов на СССР, к Могиле Неизвестного Солдата возложили цветы.

Акция проходит в Москве уже в 29-й раз. Каждый год в ночь начала войны у стен Кремля звучит запись объявления Юрия Левитана о нападении фашистских захватчиков, после этого объявляется минута молчания и проводится траурная церемония.



У Музея Победы в честь погибших во время Великой Отечественной войны открыли видеоинсталляцию. В День памяти и скорби там под песни военных лет зажгли 1 418 свечей – именно столько дней продолжалась война.

Еще одна акция памяти прошла в парке "Музеон". Там вдоль набережной также выставили свечи. На них выгравировали даты от 22 июня 1941 года до 9 мая 1945 года. Каждая свеча символизирует один день войны. Зажигали свечи в центре столицы от Вечного огня. Свечи в "Музеоне" будут гореть до полуночи 23 июня.

Акции ко Дню памяти и скорби 22 июня идут по всей России. В Петербурге на Дворцовой площади под торжественную музыку зажгли 50 тысяч свечей. Люди собрались в центре города в полночь и разошлись только под утро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

