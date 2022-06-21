Путин возложит венки к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата, которая состоится в среду, 22 июня. Данную информацию распространила пресс-служба Кремля.

Мероприятие будет приурочено к 81-й годовщине с начала Великой Отечественной войны.

22 июня – это День памяти и скорби, который был включен в перечень памятных дат указом президента РФ от 25 октября 2007 года.

На рассвете 22 июня 1941 нацистская Германия без объявления войны напала на СССР. Уже в первый день войны погибли тысячи военных и мирных жителей, было уничтожено более тысячи единиц техники и орудий.

В понедельник, 21 июня, стало известно, что в Москве проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби. Для этого пламя временно перенесут на другую горелку.