В Москве проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице проведут профилактику Вечного огня.

"Сегодня в 18:00 начнется профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты городского газового хозяйства", – пояснил представитель мэрии.

Для профилактики потребуется перенести звезду мемориального комплекса, а затем оценить работоспособность каждого из трех запальников горелки. По необходимости допускается замена платиновой спирали.

По словам Бирюкова, профилактика проводится за 40 минут. В этот период пламя не тушится, а переносится на временную горелку с помощью специального факела.

Заммэра Москвы уточнил, что Вечный огонь в Александровском саду осматривают ежедневно, а профилактика проводится раз в месяц и перед особо значимыми праздниками. В 2022 году в процедуре примут участие победители конкурса "Рисуем с детьми Вечный огонь".

Ранее стало известно, что 21 и 22 июня в Москве пройдут акции "Линия памяти" и "Вахта памяти. Вечный огонь". Они приурочены ко Дню памяти и скорби.