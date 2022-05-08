Профилактику Вечного огня провели в Москве накануне Дня Победы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Традиционную профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата провели в Александровском саду, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты приподняли звезду мемориального комплекса и тщательно проверили каждый из трех запальников горелки. Священное пламя перенесли специальным факелом на временную горелку – точную уменьшенную копию. Работы заняли около 30 минут.

Как отметил заместитель мэра Петр Бирюков, Вечный огонь находится под круглосуточным контролем специалистов газового хозяйства, а его осмотр проводится ежедневно, техническое обслуживание – раз в месяц, а также перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.

"Впервые там зажгли священный огонь ровно 55 лет назад – 8 мая 1967 года. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", – добавил Бирюков.

Парад на Красной площади в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В параде примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

