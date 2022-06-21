Канатную дорогу и Zipline в Москве остановят в День памяти и скорби на минуту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В День памяти и скорби, 22 июня, в 12:15 на территории спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы" на минуту будет остановлена работа Московской канатной дороги и Zipline.

"Именно это время выбрано для минуты молчания в День памяти и скорби. Смолкнет не только музыка на станциях, но и шум механизмов", – говорится в сообщении на официальном сайте комплекса "Воробьевы горы".

Ранее стало известно, что в День памяти и скорби вход в Музей Победы на Поклонной горе будет бесплатным. Посетители смогут посмотреть экспозицию, познакомиться с двумя новыми выставками, а также посетить кинопоказы.

Накануне ночью там пройдет акция "Свеча памяти". Волонтеры создадут из 10 тысяч свечей картину, посвященную разгрому немецкой армии под Москвой. А на площади перед музеем пройдет концерт.

