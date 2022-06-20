"Это наш город": вход в Музей Победы на Поклонной горе будет бесплатным 22 июня

22 июня, в День памяти и скорби, вход в Музей Победы на Поклонной горе будет бесплатным. Посетители смогут посмотреть экспозицию, познакомиться с двум новыми выставками, а также посетить кинопоказы.

Накануне ночью там пройдет акция "Свеча памяти". Волонтеры создадут из 10 тысяч свечей картину, посвященную разгрому немецкой армии под Москвой. А на площади перед музеем пройдет концерт.