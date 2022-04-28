Эксперт рассказала, как безопасно мыть окна на высоких этажах

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
При мытье окон на высоких этажах необходимо, чтобы кто-то страховал рядом. Об этом сообщает News.ru.
Коммерческий директор учебно-производственного центра "Клининг Мастер" Вера Глебовская рассказала, что каждый человек самостоятельно оценивает риск. При этом, подчеркнула она, иногда лучше не вымыть какой-то фрагмент окна, чем рисковать жизнью.
"Здесь много зависит от конструкции окна, высоты человека, работает ли он стоя на окне, подоконнике или стремянке, все ли участки стекла доступны для мойки, есть ли зоны, которые требуют выдвигания мойщика наружу", – сказала Глебовская.
По ее словам, у некоторых людей возникает головокружение на высоте. В этом случае она рекомендовала вызвать стекломойщиков, которые в своей работе используют страховочные пояса.
"Если вы чувствуете какой-то риск, что вам неудобно дотянуться до какого-то участка, то лучше пусть он останется грязным, или позовите специалистов. Если вы их позвали и мойка происходит внутри дома, важно, чтобы у них были страховочные пояса и люди выполняли работу в паре", – заключила Глебовская.
Ранее блогер по имени Ками, которая прославилась из-за роликов по чистке дома, рассказала о самых грязных местах дома. По ее словам, таковыми являются стиральная машина, раковина и кофеварка. Также в первую очередь загрязняются воздушные фильтры, которые необходимо менять каждый месяц.
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