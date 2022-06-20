Общий вестибюль появится у станций "ЗИЛ" Троицкой и Бирюлевской линий метро

Станции "ЗИЛ" Троицкой и Бирюлевской линий метро объединит общий вестибюль. Кроме того, станции свяжут и с платформой Московского центрального кольца. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Он отметил, что вестибюль, который расположится у пересечения проспекта Лихачева с улицей Лисицкого, позволит создать удобную пересадку для пассажиров. Рассчитывают, что в день через новый ТПУ будут проходить до 40 000 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

