Компенсационные автобусы запустят между станциями Кунцевская и Усово МЖД

Компенсационные автобусы запустят между станциями Кунцевская и Усово Белорусского направления МЖД. Это связано с тем, что в ночь на 21, 22 и 23 июня, а также в ночь с 27 на 28 июня там отменят электрички. Связано это с проведением работ по модернизации инфраструктуры.

Автобусы от станции Кунцевская будут отправляться в 00:00 и 01:00. В обратном направлении от Усово – в 05:20. Для проезда необходимо предъявить билеты на пригородные поезда, действительные на маршруте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

