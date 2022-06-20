Электробусы запустили на маршруте № 135

С 20 июня на маршруте № 135 от станции метро "Филевский парк" до остановки "Улица Академика Павлова" запустили электробусы. Этот маршрут захватывает три станции метро и платформу МЦД.

Каждый день им пользуются свыше 1 000 пассажиров. Всего же в Москве сейчас насчитываются уже 1 000 электробусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

