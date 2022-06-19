Электробусы запустят 20 июня на маршруте №135

Еще один маршрут наземного транспорта в Москве перейдет на электробусы. Они теперь будут курсировать под номером 135 от метро "Филевский парк" до остановки "Улица Академика Павлова".

Этот маршрут объединяет три линии метро и станцию МЦД. В него входит больше 20 остановок и каждый день им пользуется свыше тысячи пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

