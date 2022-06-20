Общая протяженность заторов на дорогах Москвы составляет 145 километров

Трафик на столичных дорогах составляет четыре балла, а общая протяженность заторов оценивается в 145 километров. Об этом рассказал главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов.

По его словам, практически не двигаются автомобили по проспекту Маршала Жукова в сторону Звенигородского шоссе из-за неисправного автомобиля в правом ряду перед съездом в Северо-Западный тоннель.

Кроме того, из-за проведения дорожных работ на Горьковском путепроводе движение затруднено и на внутренней стороне МКАД – от Щелковского шоссе до шоссе Энтузиастов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

